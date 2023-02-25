السبت 25-02-2023
الوكيل الاخباري

القبض على شخصين أقدما على إضرام النار بمنزل مواطن في إربد

إعلان نتائج إساءة الاختيار والانتقال من تخصص الى اخر ومن جامعة إلى أخرى - رابط

العثور على جثة اربعيني كانت عائمة على سطح البحر في العقبة

هام من صندوق المعونة للاسر التي تتلقى دعماً وصرف 30 ديناراً شهرياً لهذه الفئة

صور - انتهاء اعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الكرك - القطرانة

الكل مراقب .. تقرير صادم يكشف مواقع تواصل تتجسس عليك

اليابان تنضم للقائمة ... تعرّف على الزلازل التي تم تسجيلها خلال 10 أيام في العالم - أسماء

ارتفاع أسعار البندورة في الأردن وسعر الصندوق وصل لـ3 دنانير

إعلان نتائج ترشيح طلبات إساءة الاختيار والإنتقال بين الجامعات والتخصصات الليلة

سيدة تروي مأساتها بعد ان فقدت 70 شخصاً من أقاربها في زلزال تركيا

عاجل

إعلان نتائج إساءة الاختيار والانتقال من تخصص الى اخر ومن جامعة إلى أخرى - رابط

السبت، 25-02-2023 06:19 م

إعلان نتائج ترشيح طلبات إساءة الاختيار والإنتقال بين الجامعات والتخصصات الليلة

220232361713361358320


الوكيل الإخباري - تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الليلة نتائج ترشيح طلبات إساءة الاختيار، وطلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى.

اضافة اعلان

 

وستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف الخلوية للطلبة تتضمن نتائج ترشيحهم.


وسيتم ترشيح (2470) طالباً وطالبة من طلبة إساءة الاختيار للقبول في الجامعات الرسمية، والموافقة  ل (1738) طالباً وطالبة على الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى وفقاً للشواغر المتوفرة، وتأكيداً لمبدأ الشفافية ستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإعلان معدلات القبول التنافسية الجديدة بعد تنفيذ عملية القبول في الشواغر المتوفرة. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
353984_1_1570735943

القبض على شخصين أقدما على إضرام النار بمنزل مواطن في إربد

2202325182158838568837

إعلان نتائج إساءة الاختيار والانتقال من تخصص الى اخر ومن جامعة إلى أخرى - رابط

مدينة العقبة (أرشيفية)

العثور على جثة اربعيني كانت عائمة على سطح البحر في العقبة

220232219264854303128

هام من صندوق المعونة للاسر التي تتلقى دعماً وصرف 30 ديناراً شهرياً لهذه الفئة

image (3)

صور - انتهاء اعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الكرك - القطرانة

220232181621222934671

ارتفاع أسعار البندورة في الأردن وسعر الصندوق وصل لـ3 دنانير

أخبار متعلقة
720222891219797706559

رئيس ديوان الخدمة المدنية: لا يوجد هناك أي استثناءات في التعيينات

WhatsApp Image 2023-01-31 at 11.12.08 AM

الجازي: 84.2 مليون دينار موازنة رئاسة الوزراء للعام الحالي

wwwwwwww

الشباب واليونيسف تبحثان تعزيز التعاون المشترك

www

العضايلة يترأس الوفد الأردني في أعمال لجنة حقوق الإنسان العربية

645x344---1496411892296

الأوقاف تعلن عن طبعات جديدة للمصحف الشريف العام الحالي

120233091334971581888

وفاة طفل 5 أعوام إثر حادث دهس في إربد