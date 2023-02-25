إعلان نتائج ترشيح طلبات إساءة الاختيار والإنتقال بين الجامعات والتخصصات الليلة

الوكيل الإخباري - تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الليلة نتائج ترشيح طلبات إساءة الاختيار، وطلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى.

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وستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف الخلوية للطلبة تتضمن نتائج ترشيحهم.



وسيتم ترشيح (2470) طالباً وطالبة من طلبة إساءة الاختيار للقبول في الجامعات الرسمية، والموافقة ل (1738) طالباً وطالبة على الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى وفقاً للشواغر المتوفرة، وتأكيداً لمبدأ الشفافية ستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإعلان معدلات القبول التنافسية الجديدة بعد تنفيذ عملية القبول في الشواغر المتوفرة.

