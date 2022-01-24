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الإثنين، 24-01-2022 12:21 م

مهيدات: إقرار مشروع أسس تسعير مستلزمات كهرباء ومنظمات القلب

الغذاد والدواء


الوكيل الإخباري - أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء مشروع أسس تسعير مستلزمات كهرباء ومنظمات القلب، وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المشروع يهدف إلى تعزيز الرقابة على أسعار مستلزمات كهرباء ومنظمات القلب من خلال تحديد سقوف سعرية محددة لها مما يسهم في توفيرها بأسعار مناسبة للمرضى وتشجيع السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أنها لم تكن خاضعة للتسعير سابقًا .

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وأضاف، أن مشروع الأسس سيدخل حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن الأسس جاءت بعد دراسة الوضع القائم حاليًا من قبل لجان مختصة في المؤسسة تضم في عضويتها خبراء من مختلف  الجهات ذات الاختصاص من القطاعين العام والخاص، فضلا عن دراسة الأثر الإيجابي لتسعير لهذه المستلزمات الطبية نظرًا للتفاوت بين الأسعار المقدمة من الشركات الموردة, مما يترتب على ذلك كلف يتحملها المواطن وصندوق التأمين الصحي. 


ولفت مهيدات إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المؤسسة الخاصة بتصنيف المستلزمات الطبية وتسعيرها تباعا وحسب الأولويات وذلك بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة ومنها مؤسسة سمو ولي العهد والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية و دائرة المشتريات الحكومية وإدارة التأمين الصحي  وغيرها.


 




 

 


 

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