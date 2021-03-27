إقبال على تلقي لقاح كورونا في عجلون

الوكيل الإخباري- تواصل لجان السلامة العامة في محافظة عجلون بالتعاون مع الفرق الصحية الميدانية متابعتها الحثيثة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون الدكتور تيسير عناب اليوم السبت إن المراكز المعتمدة لتلقي لقاح فيروس كورونا في عجلون الشامل، والأمير الحسن الشامل في كفرنجة، واشتفينا الشامل، تشهد إقبالا من المواطنين لتلقي المطعوم.



وبين أن اعطاء المطعوم للمسجلين عبر المنصة يجري ضمن الاشتراطات الصحية والوقائية والبروتوكول الصحي.



ودعا عناب المواطنين للإقبال على التسجيل عبر المنصة المخصصة لتلقي لقاح كورونا حفاظا على سلامتهم ومن حولهم والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد.



