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الأربعاء، 13-03-2024 11:18 ص

إقبال ملحوظ على أسواق المؤسسة المدنية بالتزامن مع شهر رمضان

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الوكيل الاخباري- قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، إن أسواق المؤسسة في مختلف المحافظات، شهدت إقبالا ملحوظا من المستهلكين لشراء احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

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وعزا القضاة في بيان اليوم الأربعاء، ارتفاع الطلب إلى وفرة السلع الاستهلاكية بجميع أنواعها، وثبات أسعارها، والتخفيضات والعروض الترويجية على أكثر من 200 سلعة، خاصة الرمضانية.


وأضاف أن "مشتريات المستهلكين تركزت في المزاد الرمضانية والأساسية كالأرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات والدجاج واللحوم المجمدة والعصائر والشوربات وغيرها.


وبين أن المواد الرمضانية متوفرة في أسواق المؤسسة من منتصف الشهر الماضي كاللوز والجوز وجوز الهند وقمر الدين والتمور والعصائر والشوربات والبقوليات والزبيب، وغيرها، داعيا المستهلكين إلى عدم التهافت على شراء كميات كبيرة من هذه المواد لأنها متوفرة وبكميات كافية وأسعار مناسبة على مدى الشهر الفضيل.


ولفت إلى تقديم المؤسسة خدمة تحضير طرود الخير والكوبونات المسددة مسبقا، لجميع الجهات الرسمية أو الخاصة أو أي من أهل الخير.


وجدد تأكيده على وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إذ أمنت المؤسسة السلع التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان بأصناف متعددة، وأسعار تناسب مختلف القدرات الشرائية.

 




 

 


 

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