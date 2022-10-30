إقرار معدل نظام يمنح صلاحيات جديدة لوزير الإدارة المحلية

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2022م؛ لمراعاة التَّغيير الذي حصل على اسم وزارة الإدارة المحليَّة ونظام المشتريات الحكوميَّة، ولمنح مجالس الخدمات المشتركة صلاحيَّات إنشاء محطَّات تحويليَّة ومنشآت النُّفايات الصَّلبة.



كما يمنح النِّظام الجديد وزير الإدارة المحليَّة صلاحيَّة تقسيم المملكة إلى عدد من مناطق نطاق الخدمة، بضمِّ عدد من البلديَّات التي يخدمها مكبُّ نفايات واحد أو دمج عدد منها مع بعضها لبعض.

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