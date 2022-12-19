إلغاء وتأجيل فعاليات رسمية حدادا على شهداء الأمن العام

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

قرر رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات الغاء حفل الجامعة بعيدها الستين حدادًا على أرواح شهداء الأمن العام.ونعى عبيدات باسمه واسم أسرة الجامعة استشهاد ثلاثة من مرتبات الأمن العام، صباح الاثنين.كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة عن تأجيل إطلاق أول استراتيجية ليوم آخر حدادا على شهداء الأجهزة الأمنية.استشهد 3 من مرتبات الأمن العام وأصيب 5 آخرون، خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد عبد الرزاق الدلابيح، وفق بيان صحفي صادر عن مديرية الأمن العام.وقالت المديرية في بيان صحفي إنه المشتبه به قتل وهو من حملة "الفكر التكفيري"، كما جرى ضبط 8 أشخاص آخرين والتحقيقات جارية معهم.وشيّع الأردنيون، الجمعة، جثمان الشهيد العقيد عبدالرزاق الدلابيح في بلدة الكفير بمحافظة جرش، والذي تعرض لإصابة بعيار ناري بمنطقة الرأس في أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في معان.قرر مجلس الوزراء جلسته الأحد ترفيع الدلابيح إلى رتبة عميد، ورفع القرار إلى المقام السَّامي لتوشيحه بالإرادة الملكيَّة السَّامية.