الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يكشف تفاصيل العملية الأمنية لمداهمة الخلية الارهابية في معان

الحكومة تنعى شهداء الأمن العام.. ويؤكد: لن نتهاون في إنفاذ القانون

إلغاء وتأجيل فعاليات رسمية حدادا على شهداء الأمن العام

التعليم العالي تسحب الاعتراف من عشرات الجامعات العربية والأجنبية

الامن العام ينعى الشهداء ويؤكد أن التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم بمداهمة قاتل الدلابيح

القوات المسلحة تنعى الشهداء الرحاحلة والنجادا والشقارين

بوشيلين يعلن سيطرة القوات الروسية على مركز مدينة ماريانكا

استشهاد شاب من مخيم جنين متأثرا بجروحه

لليوم الرابع على التوالي.. استقرار أسعار الذهب محليا

أبو السمن: مباحثات جارية لحجب تطبيقات النقل غير المرخصة

عاجل

الأمن يكشف تفاصيل العملية الأمنية لمداهمة الخلية الارهابية في معان

الإثنين، 19-12-2022 12:05 م

إلغاء وتأجيل فعاليات رسمية حدادا على شهداء الأمن العام

63a0256698540


الوكيل الاخباري- قرر رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات الغاء حفل الجامعة بعيدها الستين حدادًا على أرواح شهداء الأمن العام.اضافة اعلان


ونعى عبيدات باسمه واسم أسرة الجامعة استشهاد ثلاثة من مرتبات الأمن العام، صباح الاثنين.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة عن تأجيل إطلاق أول استراتيجية ليوم آخر حدادا على شهداء الأجهزة الأمنية.

استشهد 3 من مرتبات الأمن العام وأصيب 5 آخرون، خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد عبد الرزاق الدلابيح، وفق بيان صحفي صادر عن مديرية الأمن العام.

وقالت المديرية في بيان صحفي إنه المشتبه به قتل وهو من حملة "الفكر التكفيري"، كما جرى ضبط 8 أشخاص آخرين والتحقيقات جارية معهم.

وشيّع الأردنيون، الجمعة، جثمان الشهيد العقيد عبدالرزاق الدلابيح في بلدة الكفير بمحافظة جرش، والذي تعرض لإصابة بعيار ناري بمنطقة الرأس في أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في معان.

قرر مجلس الوزراء جلسته الأحد ترفيع الدلابيح إلى رتبة عميد، ورفع القرار إلى المقام السَّامي لتوشيحه بالإرادة الملكيَّة السَّامية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
155118966_3776918055707626_5904770570644302826_o

الأمن يكشف تفاصيل العملية الأمنية لمداهمة الخلية الارهابية في معان

main_image5ce446d93f41f (1)

إطلاق المرحلة التشغيلية الأولى لتلفريك عجلون

0L5A1485 - Copy

الحكومة تنعى شهداء الأمن العام

462103

التعليم العالي تسحب الاعتراف من عشرات الجامعات العربية والأجنبية

1 (11)

الامن العام ينعى الشهداء ويؤكد أن التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم بمداهمة قاتل الدلابيح

القوات المسلحة

القوات المسلحة تنعى الشهداء الرحاحلة والنجادا والشقارين

أخبار متعلقة
11202219164657358749579

الأمن العام يكشف حقيقة فيديو يجري تداوله عبر مواقع التواصل

الأمن العام

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

لالالا

المباحث المرورية تكشف عن أكثر المخالفات التي يتم التعامل معها يومياً

0903419c-edff-4c40-836d-4a38a907d501

مدرس في الجامعة الأردنية يزيد طلبته 8 علامات فرحا بفوز السعودية

file-22

الأمن العام: لا مخالفات للمركبات التي يوجد بها خلل فني خلال حملة الشتاء

4

السير: تشكل للضباب بمناطق في عمّان دون معيقات- صور