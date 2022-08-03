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الأربعاء، 03-08-2022 09:18 ص

إنتاج الديزل الحيوي من الطحالب البحرية في الأردن

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الوكيل الإخباري - نوقش في جامعة الحسين بن طلال- كلية الهندسة بالتعاون مع محطة العلوم البحرية في العقبة، أول بحث تطبيقي تضمن إنتاح الديزل الحيوي من الطحالب الدقيقة في خليج العقبة للطالبة حلا غازي علاء الدين معروف برسالة الماجستير المعنونة بـ "استخدام الطحالب البحرية الدقيقة لإنتاج الديزل الحيوي" .

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد سالم الحويطي (أستاذ هندسة البيئة)/ مشرفًا ورئيسًا، والدكتور على السوالمة باحث ومدير محطة العلوم البحرية/ مشرفاً مساعداً، وعضوية كل من المناقشين الداخليين الدكتور عمر علي الخشمان والدكتور حابس علي الزعبي، والمناقش الخارجي الدكتور نبيل عبد الكريم الجراح من جامعة مؤتة.

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وجرى في الدراسة الفريدة من نوعها في المملكة، إنتاج كميات من الديزل الحيوي من 3 أنواع طحالب دقيقة بعد إعادة إكثارها وترسيب المادة الصلبة لكل منها في مختبرات محطة العلوم البحرية تبعه إنتاج الديزل الحيوي من الزيت المستخلص من مادة الطحالب في مختبرات الجامعة حيث وصلت نسبة الديزل الحيوي من الزيت 84 بالمئة .

 


 




 

 


 

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