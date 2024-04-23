إنجازات قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الربع الأول من العام 2024

الوكيل الاخباري- تناول تقرير الإنجاز في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك المعيقات والتحديات خلال الربع الأول من العام الحالي 2024.

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واوضح التقرير المنشور على موقع رئاسة الوزراء، أن أبرز ما تحقق: الانتهاء من بناء المنصة الخاصة ببيئة اختبار تنظيمية وتقنية لتبني التكنولوجيات الثورية.



وبخصوص إنشاء وتشغيل مراكز الخدمات الحكومية، بين التقرير أنه تم العمل خلال الربع الأول من العام الحالي على تحديد المواقع الخاصة بالمراكز التالية: العقبة شامل، العقبة عدل، الطفيلة، الكرك، معان، مراكز تأهيل العدل (الزرقاء، الكرك، العبدلي)، إطلاق مركز خدمات العقبة - العدل تجريبي بشهر كانون الثاني 2024، استدراج عروض من شركات استشارية وفنية لتصميم المباني الخاصة بمراكز الخدمات في (العقبة شامل، معان والكرك).



ويجري العمل أيضا على تجهيز مركز خدمات الطفيلة، حيث تم البدء بعملية الحفر وبناء المركز، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بتأهيل مركز العدل بالعبدلي وتفعيل نظام الدور والمراقبة ومراقبة الأداء، وجاري العمل أيضا على تجهيز مركزي الزرقاء والكرك، واختيار موقع إنشاء مركز بيانات رديف لدعم الخدمات المشتركة والاستضافة، وتحديد القدرة الاستيعابية اللازمة.



كما سيتم البدء بإعداد وثائق العطاء الخاصة بتجهيز التصاميم والمواصفات الخاصة بمركز البيانات، بالإضافة إلى البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني ضمن مشروع تطوير أنظمة داخلية وموحدة للمؤسسات الحكومية.



وبخصوص برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، بين التقرير أنه تم العمل على ما يلي: التوقيع مع 22 شركة ليتم دعمها من خلال منح الرواتب ضمن مشروع نمو الأردن "كفاءات"، والتوقيع مع 7 شركات لدعمها في عملية التوسع ضمن مشروع نمو الأردن "تطوير الأعمال"، والتوقيع مع شركتين للبدء بتدريب المستفيدين للانتفاع من منصات الأعمال الحرة، واختيار 48 شركة ناشئة ضمن مشروع دعم الشركات الناشئة.



كما تم البدء بتوظيف المستفيدين الذي تم تدريبيهم والذين بلغ عددهم 165 إلى الآن، ضمن مشروع التدريب من خلال جمعية المهارات الرقمية، والانتهاء من تدريب 4 دفع من الطلاب ضمن مشروع المهارات الوظيفية (مهارات التواصل والمقابلات الوظيفية) لطلبة تكنولوجيا المعلومات والتخصصات العلمية المهتمين بالحصول على وظائف في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم أخيرا بدء التدريب في جامعة اليرموك والغور الصافي ضمن التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتدريب 100 من المستفيدين في مجال الحوسبة السحابية.



وعن أبرز المعيقات والتحديات أشار التقرير إلى التأخر في تنفيذ عدد من المشاريع ضمن أولوية تطوير أنظمة رديفة للأنظمة الرقمية الحالية، نتيجة لإجراءات العملية الشرائية وتجاوب الشركات المعنية باعتماد نطاق العمل.



كما أوضح التقرير أن أبرز ما تحقق في قطاع الصناعات الإبداعية: استكمال إجراءات التعاقد والاستئجار لمبنى مركز الألعاب والرياضات الالكترونية في العاصمة عمان، وجاري العمل على استكمال تجهيز المركز، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء وبصدد تركيب الأجهزة، هذا وتم تحديد موقع مبنى مركز التدريب والتأهيل المتخصص بالألعاب والرياضات الإلكترونية في محافظة العقبة ضمن حدود قرية الابتكار في العقبة، وجاري العمل على استكمال تجهيز المبنى، وإنشاء قرية ابتكار ذكية في العقبة، والانتهاء من تطوير والتحديث على منصة "ستارت ابز جو".

ومن أبرز المعيقات والتحديات: تأخر عملية الشراء والإحالة نظرا لعدم تقدم شركات مؤهلة، ما استدعى إعادة الطرح لبعض المشاريع ضمن أولوية دعم المبادرات الإبداعية.



وفي قطاع الأمن السيبراني، كان أبرز ما تحقق خلال الربع الأول من العام الحالي لتحسين وتطوير منظومة الأمن السيبراني في المؤسسات الوطنية، العمل على تنفيذ مشروع "ان دي أر" ،ومشروع "اي دي أر" للمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير ورفع مستوى الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية من خلال شراء أجهزة حماية "فايروال" لـ 60 مؤسسة حكومية، وشراء أجهزة حماية "واف" لـ 60 مؤسسة حكومية، وشراء خدمات "ددوس" لـ 60 مؤسسة حكومية، وتنفيذ تقييم أمني فني لـ 60 مؤسسة حكومية.

وتطرق التقرير إلى ما تحقق في حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، حيث تم التحضير لإطلاق جائزة التميز في الأمن السيبراني على المستوى الوطني، إعداد مسودة نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني، مشروع إعداد تعليمات التراخيص لمقدمي الخدمات السيبرانية، تصنيف قطاعات البنية التحتية الحرجة على المستوى الوطني، التمهيد للبدء بتنفيذ مشروع تدريب المؤسسات الوطنية على الإطار الوطني للأمن السيبراني وضوابطه ومعاييره، حيث سيستهدف المشروع ما مجموعه 100 مؤسسة حكومية، بالإضافة إلى تعزيز شراكات الأمن السيبراني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ومجموعة نشاطات ومبادرات توعوية تثقيفية بالأمن السيبراني.