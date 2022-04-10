إنجاز علمي لجامعة اليرموك حول بناء المستعمرات على المريخ - فيديو

الوكيل الإخباري - حققت جامعة اليرموك، انجازا علميا طلابيا مميزا على مستوى الجامعات العربية والعالمية، تمثل بفوز فريق الفرع الطلابي لمعهد الخرسانة الأمريكي في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، بالمركز الثاني في مسابقة الحلول الخرسانية التي نظمها معهد الخرسانة الأمريكي، والتي عقدت بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

اضافة اعلان



وفاز الفريق بهذه الجائزة التي شاركت فيها 33 جامعة من 15 دولة حول العالم، بعدما قدم حلا لمشكلة بناء المستعمرات على سطح المريخ، عن طريق اقتراحه استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للخرسانة الكبريتية ذات الخواص الميكانيكية القوية والمناسبة للظروف البيئية على الكوكب الأحمر.



وقال المشرف على الفريق الدكتور فارس مطالقة، إن الفكرة التي شارك فيها الطلبة جاءت من التوجه العالمي لاستكشاف سطح المريخ والحاجة الملحة لتطوير نوع من الخرسانة الذي لا يحتاج الى ماء أو إسمنت عن طريق محاكاة ظروف المريخ باستخدام مكونات البيئة الموجودة على سطحه والغنية بعنصر الكبريت، بالإضافة الى ضرورة الجمع بين تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد وبين استخدام الخرسانة الكبريتية.



وأضاف أن الفوز بمثل هذه المسابقات يشكل حافزاً للطلبة كما ويرفع من سمعة الكلية والجامعة بين الجامعات العالمية، ويبرز دور الطلبة كشريك أساسي في البحث والإبداع.



وأشار المطالقة إلى أن الفريق يضم مجموعة من طلبة قسم الهندسة المدنية، وهم سارة عبيدات، أحمد العمرة، راما مريان، أحمد بني يونس، وياسمين سفاقة، مبينا أن هذه المسابقة شاركت فيها جامعات من دول مختلفة كالولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والهند والمكسيك، كما وشاركت فيها ثلاث جامعات عربية وهي الجامعة الإسلامية وجامعة بلمند من لبنان، فيما كانت جامعة اليرموك هي الجامعة الوحيدة التي شاركت في هذه المسابقة بين سائر الجامعات الأردنية.



وأعرب الطلبة المشاركون عن سعادتهم بالفوز في هذه المسابقة، وشعورهم بالفخر كونهم الفريق العربي الوحيد الذي تأهل للمراحل النهائية، مؤكدين أن هذه المسابقة سمحت لهم بالتفكير الإبداعي وتنمية مهاراتهم البحثية والعملية وفتحت لهم الآفاق للمشاركة في مسابقات عالمية تنظمها معاهد وجامعات عالمية مرموقة.



يذكر أن الفرع الطلابي لمعهد الخرسانة الأمريكي في جامعة اليرموك، تأسس عام 2019 في قسم الهندسة المدنية، كما وسبق له وأن شارك في العديد من المسابقات البحثية المحلية والدولية وحقق مراكز متقدمة، كان آخرها المركز الثامن على مستوى الجامعات العالمية في مسابقة الخرسانة الصديقة للبيئة والتي عقدت العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.



