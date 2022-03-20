جامعة اليرموك تحتفل باليوم العالمي للفرنكوفونية

الوكيل الإخباري - احتفلت جامعة اليرموك، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للفرنكوفونية 2022، والذي ينظمه قسم اللغات الحديثة على مدار يومين، في مبنى الندوات والمؤتمرات.

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وقال عميد كلية الآداب في جامعة اليرموك، الدكتور موسى الربابعة، راعي الحفل خلال كلمته الافتتاحية، إن الانفتاح على لغات العالم بات خطوة أساسية ومهمة؛ لأن اللغة مفتاح لبناء جسور التفاهم والتواصل مع الثقافات الأخرى، مبينا أن اللغة الفرنسية يتحدث بها اليوم أكثر من 300 مليون شخص، وعليه فهي لغة لها دورها في تشكيل ثقافة العالم وحضارته.



وأضاف أن اتقان أي لغة يعد حالة من حالات الانفتاح على العالم، فإدراك لغة الآخر تمثل صورة من صور المثاقفة والتفاعل الحضاري والفكري بين الشعوب المختلفة، فاللغة الفرنسية تعد من أهم لغات العالم والثقافة والأدب والمعارف الإنسانية بشكل عام، فالفرنكفونية شكل من أشكال التنوع الثقافي الذي يقود آفاق الإنسان إلى فضاءات أكثر رحابة.



وقال رئيس قسم اللغات الحديثة، الدكتور حسين الرحيل، إن هذا الاحتفال يأتي لتقديم نشاطات ثقافية متنوعة باللغتين العربية والفرنسية، ضمن سلسلة النشاطات التي يحرص القسم على تنفيذها، ويعتبر فرصة لتعزيز التعاون مع الملحقيات الثقافية لسفارات الدول الناطقة باللغة الفرنسية، لا سيما السفارة الفرنسية في عمان.



ولفت الرحيل إلى أن تنظيم هذا النشاط يعكس التشاركية من جهة أخرى، من خلال ما يتضمنه من مشاركات لطلبة المدرسة النموذجية بالجامعة في فقراته الاحتفالية، والتي من شأنها أن تزيد التفاعل مع مثل هذه النشاطات اللامنهجية.



وأكد ممثل الفرنكفونية في جامعة اليرموك، الدكتور مأمون الشتيوي، في كلمة له، أن جامعة اليرموك التي كانت من الجامعات السباقة في تدريس برامج اللغة الفرنسية منذ العام 1984، تحرص سنويا على تنظيم هذا الاحتفال بشهر اللغة الفرنسية والفرنكوفونية، مبينا أن هذا اليوم العشرين من آذار من كل عام، يمثل فرصة لدعوة عشاق هذه اللغة في جميع أنحاء العالم للاحتفال بها.



وأشار إلى أن هذا الاحتفال يعكس مكانة اللغة الفرنسية، بوصفها لغة متطورة على مستوى العالم، وكذلك الحال بالنسبة للأردن، حتى باتت هي اللغة الثانية في الأردن كلغة أجنبية يجري تدريسها كمادة اختيارية في المدارس الأردنية.



وأشار إلى أن الحاجة باتت ملحة لمساعدة طلبتا في تطوير مهاراتهم الخاصة باللغة الفرنسية، عبر إطار علمي وعملي فعال، الأمر الذي يتطلب منا مراجعة الخطط الدراسية فيما يخص التخصصات المرتبطة باللغات نحو تخصصات أكثر واقعية وعملية تلبي حاجة سوق العمل.



وتضمن الاحتفال عرض فيديو تعريفي بالفرنكوفونية، وأغنية قدمها طلبة قسم اللغات الحديثة، وألعاب مرحة وقصائد للأم وعدد من الأغاني من المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك.



كما اشتمل على عرض تجارب لأساتذة اللغة الفرنسية من مختلف الجامعات الأردنية، إضافة لتجارب طلبة أردنيين فيما يخص اللغة الفرنسية، وتقديم مسرحيات وقصائد باللغة الفرنسية، وغيرها من الفعاليات الفنية كالرسم، وغيرها من الفقرات الأخرى.