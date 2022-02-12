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السبت، 12-02-2022 03:40 م

إنقاذ 6 سياح تعرض زورقهم لعطل في العقبة

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الوكيل الإخباري - أنقذت القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم السبت، 6 سياح في العقبة كانوا على متن زورق تعرض لعطل فني أدى إلى فقدان السيطرة عليه وجنوحه واقترابه من المناطق الصخرية والمرجانية.

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وتمت عملية الإنقاذ من قبل زوارق إسعاف ودورية بحرية بالتنسيق مع مركز العمليات البحري، وتم سحب الزورق إلى أقرب مرسى بحري آمن للحيلولة دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.


يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بعمليات إنقاذ مشابهة باستمرار، إضافةً إلى واجبها الرئيس في حماية الحدود ومنع عمليات التسلل والتهريب والمحافظة على الأمن البحري داخل حدود المياه الإقليمية.

 




 

 


 

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