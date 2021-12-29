الأربعاء 29-12-2021
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الأربعاء، 29-12-2021 08:51 م

إنهاء خدمات مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف

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الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء تعيين الوزير المفوَّض لدى وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين أسل التَّل سفيرة للمملكة لدى جمهوريَّة كوريا الجنوبيَّة، وتسمية سفير الأردن لدى مملكة هولندا ضيف الله الفايز سفيراً غير مقيم لدى جمهوريَّة إستوينا.

كما وافق المجلس على إنهاء خدمات مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف محمود الحديد بناء على طلبه، وقبول استقالة رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتقنيَّة الدكتور قيس السفاسفة.

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