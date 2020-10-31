إيعازات حكومية عاجلة بسبب انتشار كورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - الحكومــة ، في عين المواجهة، نتيجة لجائحة كورونا، وإيعازات حكومية عاجلة ، خلال الفترة القليلة الماضية ، من خلال مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية ، من أجل التشديد على تنفيذ أوامر الدفاع .

اضافة اعلان



تلك الإيعازات تتمثّل في مخالفة من يستهتر بالوضع الوبائي الراهن ، حيث عدم ارتداء الكمامات ، وعدم العمل بالتباعـد الاجتماعي، الأمر الذي يزيد من وطأة الفيروس .

الأردنيـــون ، يقفون على مسافة واحدة من الفيروس ، دون أن يأبه هذا الوباء القاتل ، لعمر، أو مرض ، فيبدأ بنهش الصحة ، على وقع الآلام التي تضعف من قوة المصاب ، خاصة هؤلاء الذين يُعانون من أمراض مزمنة ، وفئة كبار السن ، الذين يواجهون المرض بضعف .

وأمام ما يواجهه الأردن ، فإن الإيعازات الرسميّة العاجلة ، شأنها شأن البوصلة ، التي تعمل على توجيه العمل ، في سبيل كبح جمــاح الفيروس "الفتّــاك" ، وعدم نشره بين أفراد المجتمع .

وباتت المرحلة الحالية ، مرحلة مصيرية، في حياة الأردنييـــن، ، في سبيل التخلّص من الوبـــاء بأقل الخسائر ، أمام تزامنه مع الانتخابات النيابية ، التي من طقوسها ، التجمعات ، حيث تم الإيعاز بمنعها لأكثر من (20) شخصا ، بحسب وزير الداخلية ، توفيق الحلالمة .

كما قام نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ، توفيق كريشان، أمس الجمعة ، بالتعميم إلى رؤساء البلديات بضرورة الإيعاز للمفتشين وأقسام الرقابة في البلديات، بضرورة تشديد وتكثيف اعمالهم على المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها ومرتاديها من المواطنين ، للتحقق من مدى التزامهم بكافة إجراءات الوقاية المطلوبة الواردة في اوامر الدفاع.

كما دعا داودية في تعميم له ، الجمعة ، مفتشي الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصاديــة المفروزين من وزارة الزراعة الى تشديد وتكثيف اعمال الرقابة على العامليــن في هذه المنشآت و على المواطنين المراجعين، بالتعاون مع زملائهــم كـــوادر الوزارات الأخرى، بسبب كورونا.





اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





