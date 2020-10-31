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السبت، 31-10-2020 10:18 ص

بمثابة بوصلة للحد من انتشار الفيروس

إيعازات حكومية عاجلة بسبب انتشار كورونا

اردم
إيعازات حكومية بسبب كورونا


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - الحكومــة ، في عين المواجهة، نتيجة لجائحة كورونا، وإيعازات حكومية عاجلة ، خلال الفترة القليلة الماضية ، من خلال مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية ، من أجل التشديد على تنفيذ أوامر الدفاع .

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تلك الإيعازات تتمثّل في مخالفة من يستهتر بالوضع الوبائي الراهن ، حيث عدم ارتداء الكمامات ، وعدم العمل بالتباعـد الاجتماعي، الأمر الذي يزيد من وطأة الفيروس .

 

الأردنيـــون ، يقفون على مسافة واحدة من الفيروس ، دون أن يأبه هذا الوباء القاتل ، لعمر، أو مرض ، فيبدأ بنهش الصحة ، على وقع الآلام التي تضعف من قوة المصاب ، خاصة هؤلاء الذين يُعانون من أمراض مزمنة ، وفئة كبار السن ، الذين يواجهون المرض بضعف .

 

وأمام ما يواجهه الأردن ، فإن الإيعازات الرسميّة العاجلة ، شأنها شأن البوصلة ، التي تعمل على توجيه العمل ، في سبيل كبح جمــاح الفيروس "الفتّــاك" ، وعدم نشره بين أفراد المجتمع  .

 

وباتت المرحلة الحالية ، مرحلة مصيرية، في حياة الأردنييـــن، ، في سبيل التخلّص من الوبـــاء بأقل الخسائر ، أمام تزامنه مع الانتخابات النيابية ، التي من طقوسها ، التجمعات ، حيث تم الإيعاز بمنعها لأكثر من (20) شخصا ، بحسب وزير الداخلية ، توفيق الحلالمة .

 

كما قام نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ، توفيق كريشان، أمس الجمعة ، بالتعميم إلى رؤساء البلديات بضرورة الإيعاز للمفتشين وأقسام الرقابة في البلديات، بضرورة تشديد وتكثيف اعمالهم على المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها ومرتاديها من المواطنين ، للتحقق من مدى التزامهم بكافة إجراءات الوقاية المطلوبة الواردة في اوامر الدفاع.

 

كما دعا داودية في تعميم له ، الجمعة ، مفتشي الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصاديــة المفروزين من وزارة الزراعة الى تشديد وتكثيف اعمال الرقابة على العامليــن في هذه المنشآت و على المواطنين المراجعين، بالتعاون مع زملائهــم كـــوادر الوزارات الأخرى، بسبب كورونا.

 

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