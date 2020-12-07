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الإثنين، 07-12-2020 01:59 م

إيعاز من التربية بشأن امتحانات الطلبة للفصل الحالي

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الصورة تعبيرية


الوكيل الإخباري - أوعز مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم علي حماد، الاثنين، أن يكون اختبار التقييم النهائي للفصل الدراسي الأول 2020/2021 للصفوف الدراسية من الصف الثاني الأساسي إلى الصف الثاني عشر إلكترونياً من خلال منصة "درسك".

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وأوضح في كتاب صدر عنه اليوم، أن "الامتحانات ستبدأ يوم الأربعاء 30/12/2020 مع ضرورة إبلاغ الطلبة بذلك".


وطالب حماد ايضا بالإسراع في استكمال رصد علامات التقييمين الثاني والثالث للفصل الدراسي الأول للعام 2020/2021 على منظومة OPENEMIS، على أن يتولى معلم الصف الأول الأساسي تقييم الطلبة ورصد علامات جميع التقييمات للفصل الدراسي الأول على هذه المنظومة.


 




 

 


 

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