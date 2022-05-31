إيقاف حركة السير باتجاه العقبة مؤقتا نتيجة تدهور تريلا

الوكيل الاخباري - أعلن مصدر رسمي مسؤول ، اليوم الثلاثاء، أن الطريق باتجاه العقبة سيعاد فتحه خلال دقائق وذلك بعد إغلاقه بشكل مؤقت بسبب تدهور تريلا شحن كبيرة بعد جمرك اليتم نزول العقبة بحوالي كيلو متر تقريبا.



وأضاف أنه جرى إيقاف السير قبل منفذ اليتم كون العمل جاريا حاليا على إزالة الشاحنة ورفعها عن الطريق وخوفا من استمرار انسياب حركة السير نحو العقبة وأن يتفاجئ السائقون بالحادث جرى بشكل مؤقت إيقاف السير لحين إزالة الشاحنة عن الطريق، مؤكدا أنه سيجري فتح السير بشكل كامل خلال دقائق.

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