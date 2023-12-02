اتحاد التأمين يعقد تدريبيا حول مكافحة غسل الأموال



الوكيل الاخباري - عقد الاتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم السبت، برنامجاً تدريبياً حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور الجهات الرقابية"بحضور 75 مشاركا من 10 شركات تأمين.



وقال الاتحاد في بيان، إن هذا البرنامج يأتي استكمالا لخطته بعقد برامج وورشات تدريبية مجانية لشركات التأمين حول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمساعدتها في تلبية المتطلبات الرقابية والقانونية، وانسجاماً مع متطلبات البنك المركزي بتدريب العاملين في شركات التأمين.

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