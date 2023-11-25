السبت 25-11-2023
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السبت، 25-11-2023 12:50 م

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

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الوكيل الاخباري - طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2023 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم السبت، جاء الإصدار بعنوان "شجر زيتون المهراس البلدي المعمر" ويتكون من ثلاث فئات وبطاقة واحدة وقيمة الفئة الواحدة (50 قرشا) وقيمة البطاقة (60 قرشاً) وقيمة المجموعة (2.10 دينار)، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة (2.60 دينار).

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