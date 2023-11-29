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الأربعاء، 29-11-2023 11:38 ص

اللقاء العالمي الأول حول ريادة الأعمال النسائية الكورية في البلقاء التطبيقية

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الوكيل الاخباري - عقد المركز الأردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في جامعة البلقاء التطبيقية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية الكورية لمجتمع المعلومات (NIA)، اليوم الأربعاء، اللقاء العالمي الأول حول ريادة الأعمال النسائية الكورية، واستكمال تحسين المركز الأردني الكوري.

وتم خلال اللقاء الذي عقد عن بعد عبر تقنية (Google meet)، تقديم عرض حول ريادة الأعمال النسائية الكورية قدمته خبيرة كورية، مشيرة خلاله إلى أهم الحالات والإنجازات التي قدمتها رائدات الأعمال الكوريات في كوريا الجنوبية.

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