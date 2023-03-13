اتحاد الدواجن: استعدادات لتوفير 29 مليون دجاجة بالأسواق في رمضان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف عضو الاتحاد النوعي للدواجن حسان أبو دقر، أنه سيتم زيادة إنتاج الدواجن وستكون الكميات متوفرة خلال شهر رمضان المبارك وذلك بالاتفاق مع أصحاب مزارع الدواجن .

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وأضاف أبو دقر لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أنه سيتم ذبح 24 مليون طير بالإضافة إلى 5 ملايين دجاجة محلية مجمدة خلال شهر رمضان .



ونوه أن الأسعار ستكون ضمن معدلاتها الطبيعية ولا يوجد نية لرفع الأسعار داعياً المواطن الإكتفاء بحاجته وعدم التهافت.



وقال أبو دقر " بالاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة إذا لوحظ أي ارتفاع بأسعار الدواجن خلال شهر رمضان سيتم وضع سقوف سعرية وذلك إذا لزم الأمر" مستبعداً ذلك.



وحول بيض المائدة أشار أن الطلب عليه ينخفض خلال شهر رمضان متوقعاً أن تبقى كميات الإنتاج في المزارع .

