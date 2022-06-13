اتحاد الدواجن: نصف دينار خسارتنا بكل طبق بيض

الوكيل الاخباري – براءة الشلالدة

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كشف عضو الاتحاد النوعي للدواجن حسن أبو دقر أن خسائر مزارعي إنتاج البيض " قطاع البياضات" وصلت إلى 12 مليون دينار منذ بداية العام الحالي .وأوضح أبو دقر في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أن الخسائر الشهرية تناهز الـ 2 مليون دينار شهرياً بسبب وقف تصدير البيض إلى دول الخليج والعراق منذ بداية العام منوها أن القرار جاء من قبل الدول المستوردة لحماية منتاجاتها.وأضاف أن وقف التصدير ساهم بزيادة كميات البيض ما رتب على المزارعين تكاليف إنتاج إضافية أدت إلى "كارثة كبيرة في القطاع" على حد وصفه .وقال " إن كُلفة طبق البيض على المزارع 2 دينار، ويتم بيعه إلى الموزعين بـ 1.50 قرش ، حيث تبلغ الخسارة على المزارع في كل طبق بيض 50 قرشاً".ولفت أنه يتم إنتاج 12.500 ألف صندوق بيض يومياً وحاجة الأسواق المحلية تبلغ 9 آلاف صندوق فقط.ويتراوح سعر طبق البيض في الأسواق المحلية من 2.50 إلى 3 دنانير .