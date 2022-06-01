ورشة ارشادية حول مكافحة ذبابة الزيتون بالكورة

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية زراعة لواء الكورة بالتعاون مع جمعية تُبنة الخيرية، اليوم الأربعاء، ورشة إرشادية تناولت طرق مكافحة ذبابة الزيتون، بمشاركة مجموعة من المزارعين والسيدات الريفيات في اللواء.



وعرض رئيسا شعبتي الإرشاد الزراعي المهندس ابراهيم العمايرة والثروة النباتية المهندس علي مسرات ومختصون في المديرية، للخدمات المقدمة لزراعات الزيتون وكيفية المحافظة عليها ووقايتها من الأمراض، وسبل الحد من انتشار ذبابة الزيتون التي تؤثر سلباً على جودة الزيت وآثارها على الثمار والطرق السليمة لمكافحتها، وآلية عمل المصائد الغذائية للذبابة، وصولاً إلى جودة زيت الزيتون وطرق تخزينه.

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