الإثنين 30-05-2022
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الإثنين، 30-05-2022 01:44 م

أبو دقر: الطلب على الدجاج كالمعتاد و 700 ألف طير يباع بالأسواق المحلية يومياً

دواجن


الوكيل الاخباري – براءة الشلالدة 
قال عضو الاتحاد النوعي للدواجن حسن أبو دقر، إن ما يقارب 700 ألف طير دجاج يتم ذبحه يومياً كالمعتاد .

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واعتبر أبو دقر في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الإثنين أن حملة مقاطعة الدواجن لم تنعكس على الحركة الشرائية في الأسواق المحلية معللا ذلك أن الحملة اقتصرت فقط على مقاطعة صغار المزارعين ولم يتضرر بها كبار التجار .


وأشار أن أسعار الدواجن ارتفعت بواقع 20 قرش فقط حيث يباع دجاج النتافات 1.85 دينار للكيلو غرام ، أما الدجاج المذبوح الطازج فيباع بسعر 2.40 دينار للكيلو غرام الواحد.


وبشأن الدجاج المجمد نوه أن الكميات الواردة لا تكفي حالياً للتجميد حيث يتم استهلاكها بشكل مباشر.


وأوضح أبو دقر تفاصيل تكاليف إنتاج الدواجن لشهر أيار الحالي على النحو التالي :

 



 




 

 


 

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