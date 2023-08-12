اتحاد العمال يدعو لعدم التعرض لأشعة الشمس أثناء الذروة

الوكيل الاخباري - دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أصحاب العمل في شتى المنشآت الاقتصادية، إلى الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتوفير متطلباتها ضمن بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، خلال الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة وتستمر لعدة أيام.

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وشدد الاتحاد، في بيان صحفي، اليوم السبت، على ضرورة عدم تعرض العمال لأشعة الشمس المباشرة أثناء أوقات الذروة، مطالبا أصحاب العمل بعدم تعريض سلامة العاملين للخطر أو التأثير على صحتهم.



وأضاف، أن العديد من القطاعات العمالية يؤدي العمال فيها مهامهم تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المفتوحة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير ضمن بيئة العمل تحافظ على سلامة العمال وصحتهم، كالعمل بالتناوب، وتوفير ساعات للراحة، مطالبا بعدم تشغيل العمال أثناء فترة الذروة في الأماكن المكشوفة، حفاظا على سلامتهم.



وطالب، النقابات العمالية ولجانها النقابية، بالتقيد بإرشادات مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل، والالتزام بالتحذيرات الصادرة من الجهات المعنية.



واكد الاتحاد، أن توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية ضمن بيئة العمل، أحد الحقوق العمالية التي كفلها قانون العمل، ومن مسؤوليات أصحاب العمل وإدارات المنشآت الاقتصادية الالتزام بذلك حفاظا على سلامة العمال وحماية لأرواحهم.

