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هيئة الاتصالات لـ الوكيل : حجب التطبيقات سيتم بآلية معينة الخميس

الثلاثاء، 22-06-2021 12:58 م

اجتماع أردني فلسطيني الخميس لمناقشة السفر بين البلدين

جي
جسر الملك حسين


الوكيل الإخباري - يلتقي وزير الصحة ، الدكتور فراس الهواري، مع نظيرته الفلسطينية مي الكيلة، الخميس، لاستكمال نقاشات خاصة بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، واعتماد شهادات التطعيم للمسافرين الفلسطينيين لدى الأردن، وتخفيض رسوم فحص كورونا.

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من جهته أكد مستشار وزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك، أن الوزيرين سيلتقيان الخميس، معربا عن شكره للأردن على جميع التسهيلات التي قدّمها للتخفيف من معاناة المسافرين من وإلى فلسطين، في ظل جائحة كورونا، بزيادة عدد المسافرين اليومي من 250 الى 500 مسافر يومي الجمعة والسبت، ومن 500 إلى 1000مسافر باقي أيام الأسبوع، معتبرا ذلك نجاحا وتمهيدا إلى إلغاء الإجراءات الخاصة بالسفر في المستقبل.


ودعا الديك، الفلسطينيين "مسافري الترانزيت" عدم التسجيل على المنصة الخاصة بالدخول إلى الأردن، معربا عن أمله في انتهاء كافة الإجراءات التي فرضتها الجائحة في القريب العاجل.

 

 


 




 

 


 

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