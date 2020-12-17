الخميس 17-12-2020
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الخميس، 17-12-2020 11:48 ص

اجتماع حكومي للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي الخميس، خلال ترؤسه اجتماعا في غرفة الطوارئ الرئيسية في مبنى الوزارة، جاهزية الوزارة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة.

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وأشار الكسبي، خلال اجتماع حضره الأمين العام بالوكالة مروان المعاني وعدد من المدراء المختصين، إلى ضرورة التعامل المباشر والفوري مع أي ملاحظة ترد إلى غرف الطوارئ، وركز الكسبي على أهمية التنسيق والتعاون على اعلى مستوى مع كافة الشركاء للتعامل مع اي ملاحظة خلال فصل الشتاء.


ويعقد الكسبي اجتماعا اخر في غرفة الطوارىء برئاسة الأمين العام لوزارة الأشغال العامة والاسكان بالوكالة وبحضور  ممثلين عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وإدارة الارصاد الجوية وممثلين عن وزارة الداخلية وأمانة عمان ووزارة الإدارة المحلية ووزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن، إضافة إلى عدد من المدراء المعنيين في وزارة الأشغال العامة والإسكان.


يذكر أن الوزارة تعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة منذ مساء الاثنين الماضي على مدار 24 ساعة بـ 94 فريق ميداني موزع على كافة المحافظات.



 




 

 


 

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