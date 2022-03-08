تنفيذ أنشطة للتعريف بمأدبا عاصمة للسياحة العربية

الوكيل الإخباري - نفذت مديرية سياحة مأدبا اليوم الثلاثاء، عددا من الانشطة ضمن مبادرة "ثقف نفسك"، والترحيب بالسياح ضمن مبادرة "هلا بزوارنا"، وذلك ضمن فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022.

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وقال مدير سياحة مأدبا وائل الجعنيني، إن تنظيم هذه الأنشطة يأتي ضمن خطة متكاملة للترويج لمحافظة مادبا عاصمة السياحة العربية، حيث نفذت المديرية محاضرات توعوية في عدد من مدارس المحافظة ضمن مبادرة " ثقف نفسك" بهدف زيادة الوعي السياحي لدى الطلبة والتعريف بأهمية السياحة ودورها في الاقتصاد الوطني والتعريف بأهمية فوز مادبا بلقب عاصمة السياحة العربية.



وتركز المحاضرات على التعريف بالمواقع السياحية والأثرية في المحافظة وضرورة المحافظة عليها، وكيفية التعامل مع السياح، فيما تم توزيع نشرات سياحية تتضمن أهم المواقع السياحية والأثرية في المحافظة.



من جهة أخرى، نفذت المديرية فعالية أخرى بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة والشرطة المجتمعية مبادرة "هلا زوارنا"، بهدف الترحيب بكافة الزوار القادمين للمحافظة والتعريف بمأدبا وبث روح التفاؤل بعودة السياحة التدريجية.



