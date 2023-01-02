اجتماع للجنة الأوبئة يبحث التعامل مع الفيروسات المتحورة

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول إنه لا يوجد خطوط مباشرة مع الصين، مضيفًا أننا حذرنا مرارًا من المخالطة، وضرورة وضع الكمامة لمن يشك بمخالطته.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، لبحث مستجدات الوضع الصحي العام في المملكة، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري.



وأوضح أن نسبة المواطنين المتلقين للمطاعيم وصلت إلى 75 بالمئة، مشيرا إلى أنه سيصل المملكة قريبا نحو 100 ألف جرعة من مطعوم فايزر للتعامل مع فيروس (BF7)، وهي عبارة عن تبرعات من فرنسا.



وبين الشبول أن لجنة الأوبئة ستعقد غدًا اجتماعًا لبحث ومعرفة الخطوات التي سيتم اتخاذها للتعامل مع الفيروسات المتحورة.

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