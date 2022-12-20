أبو رمان: 30 ألفا يراجعون مستشفى السلط الجديد شهريا

الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى الحسين/ السلط الجديد، الدكتور رامي أبو رمان، إن المستشفى حقق إنجازا بحصوله على أعلى تقييم بين مستشفيات وزارة الصحة من خلال المتسوق الخفي.

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وبين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن 30 ألف شخص يراجعون عيادات المستشفى شهريا، و24 ألفا يراجعون قسم الطوارئ، بينما يبلغ معدل حالات الإدخال الشهرية إلى 3 آلاف حالة، في حين يجري المستشفى نحو ألف عملية صغرى ومتوسطة وكبرى شهريا، وبين 4 و5 عمليات جراحة قلب مفتوح.



وأضاف أن المستشفى أجرى خلال العام الحالي عمليات نوعية عديدة منها 35 عملية قلب مفتوح، وإصلاح فتق الحجاب الحاجز بالمنظار، وقص معدة، وترميم جدار الصدر بالعضلة الصدرية الكبرى لأول مرة في وزارة الصحة، إلى جانب اجراء عمليات للعمود الفقري، وجراحة اليد والعظام بالمنظار للركبة والكتف، واستئصال أورام ضخمة من الأمعاء، وعمليات نوعية لاستئصال أورام من الفك والكلية والدماغ.



وبين أبو رمان أن المستشفى من أحدث المستشفيات في الأردن في بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية، ومزود بكوادر مؤهلة ومختصة على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن سعة المستشفى القصوى تصل إلى 405 أسرة، فيما يتكون مبناه الرئيس يتكون من 11 طابقا، ومساحته تبلغ نحو 120 ألف متر مربع.



وأضاف إلى أن المستشفى حصل على اعتمادية قسم تصوير الثدي الشعاعي (الماموجرام) من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وبلغت نسبة رضا المرضى والمراجعين عن خدماته 89 بالمئة وفق نتائج دراسة أجرتها وحدة الجودة في المستشفى.



وقال إن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية أجرى تقييما أوليا للمستشفى، تمهيدا للسير في عملية اعتماده اعتمادا كاملا لزيادة تميز وريادة هذا الصرح الطبي، مشيرا إلى تشغيل مبنى المواقف الطابقية للسيارات بسعة 525 سيارة، وهو موقف ذكي ومراقب بالكاميرات بشكل كامل.



وقال أبو رمان إنه نظرا لارتفاع أعداد مراجعي قسم الطوارئ بشكل كبير، جرى توسعة غرفة طوارئ الأطفال، وإضافة عيادة طب أسرة، وزيادة الكوادر الطبية والتمريضية، وتعزيز كوادر المحاسبة والسجلات الطبية.



وحول تضاعف أعداد مراجعي العيادات الخارجية من 17 ألف إلى 32 ألف مراجع شهريا، أشار أبو رمان، إلى تعزيز كوادر الصيدلية، وفتح صيدلية فرعية وصيدلية لمرضى الكلى، وتوزيع أماكن استقبال السجلات الطبية على العيادات بواقع 15 مركزا جديدا، لتخفيف الضغط والازدحام على المراجعين.



وأكد أن المستشفى يضم عدة أقسام مميزة على مستوى المملكة منها: قسم العلاج الطبيعي الذي يعتبر الأكبر في القطاع الطبي العام والخاص الطبي، مبينا أن مساحته تبلغ 4 آلاف متر مربع، ويضم 14 تخصصا فرعيا في العلاج الطبيعي.



وأضاف أن المستشفى لديه جهاز تفتيت حصى من أفضل الأجهزة على مستوى المملكة، ويضم 114 عيادة خارجية مساحتها 8 آلاف متر مربع بها تخصصات مميزة مثل عيادات القلب التي يتوفر بها أحدث جهاز فحص قلب "ايكو" وجهاز "الهولدر" جديد وحديث.



وبين أن المستشفى انضم إلى قائمة المنشآت الصحية المطبقة لخدمة توصيل الأدوية الشهرية من خلال نظام وتطبيق حكيم، ما سيسهل على المرضى وعدم الحاجة إلى قدومهم وتكبد عناء المشقة.



وأشار أبو رمان إلى أن المستشفى بحاجة إلى تعزيز كوادره الطبية خاصه أطباء التخصصات النادرة مثل جراحة الأوعية الدموية، وأمراض القلب وجراحة عظام الأطفال، مؤكدا أن إدارة المستشفى تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة على توفيرها خلال الفترة المقبلة.