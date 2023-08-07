الإثنين 07-08-2023
الوكيل الاخباري

الصحة العالمية تحذر من دواء سعال ملوث

عبيدات : 40 ألف مخالفة بيئية خلال عامين

مؤتة تبدأ باستقبال طلبات البرنامجين الموازي والدولي

الملك يستقبل منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أردوغان: سنخفض مؤشر التضخم مرة أخرى دون الـ10%

أعراض الفشل الكلوي..4 علامات تظهر على اليدين

الحرس الثوري: تحركات الولايات المتحدة الشريرة ستقابل بالمثل من جانب إيران

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

اجتماع يناقش الوضع المائي في البادية الشمالية الشرقية

ورشة في اليرموك عن القيمة التاريخية للمسكوكات الإسلامية

الإثنين، 07-08-2023 06:42 م

اجتماع يناقش الوضع المائي في البادية الشمالية الشرقية

820233192053111169289


الوكيل الاخباري - ناقش اجتماع، عقد اليوم الاثنين، برئاسة محافظ المفرق سلمان النجادا الواقع المائي في البادية الشمالية الشرقية.

وقال النجادا، خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة مياه البادية الشمالية المهندس احمد الدردور، إن الاجتماع يعد حلقة من سلسلة اجتماعات لتحسين الواقع المائي في محافظة المفرق، وإيجاد حلول ناجعة وجذرية للمعيقات التي تواجه التزويد المائي للمشتركين، ومواصلة الجهود لمعالجة السلبيات وإيصال المياه للمواطنين بكل يسير وسهولة، وتحسين مستوى الخدمات المائية لأبناء البادية الشمالية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

عبيدات : 40 ألف مخالفة بيئية خلال عامين

820236175313399218643

مؤتة تبدأ باستقبال طلبات البرنامجين الموازي والدولي

الملك

الملك يستقبل منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

yyyy

ورشة في اليرموك عن القيمة التاريخية للمسكوكات الإسلامية

555

اختتام بطولة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي للملاكمة

820235164155676075765

بحث التعاون بين جامعة اليرموك وإدارة الأرصاد الجوية