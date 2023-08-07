اجتماع يناقش الوضع المائي في البادية الشمالية الشرقية

الوكيل الاخباري - ناقش اجتماع، عقد اليوم الاثنين، برئاسة محافظ المفرق سلمان النجادا الواقع المائي في البادية الشمالية الشرقية.



وقال النجادا، خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة مياه البادية الشمالية المهندس احمد الدردور، إن الاجتماع يعد حلقة من سلسلة اجتماعات لتحسين الواقع المائي في محافظة المفرق، وإيجاد حلول ناجعة وجذرية للمعيقات التي تواجه التزويد المائي للمشتركين، ومواصلة الجهود لمعالجة السلبيات وإيصال المياه للمواطنين بكل يسير وسهولة، وتحسين مستوى الخدمات المائية لأبناء البادية الشمالية.

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