اجراء أولى عمليات علاج " شريان أم الدم الأبهري " في البشير

الوكيل الإخباري - أجرى مستشفى الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير، أولى عمليات علاج شريان "أم الدم الأبهري" بوضع شبكات داعمة دون تدخل جراحي، بواسطة القسطرة وتحت البنج الموضعي.



وقال اختصاصي جراحة وقسطرة الأوعية الدموية في المستشفى الدكتور فراس النشواتي، اليوم الثلاثاء، إن العملية تعد الأولى من نوعها في مستشفيات وزارة الصحة، وأنها أجريت خلال 45 دقيقة، وهو وقت قياسي مقارنة مع عمليات جراحية كانت تجرى لنفس الحالات وتستمر لنحو 5 ساعات، موضحا أن القسطرة لها مضاعفات قليلة جدا للمريض مقارنة بالتدخل الجراحي.

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وأوضح النشواتي أن المريض كان يعاني من توسع في الشريان يزيد على 5.5 سنتيمتر، لافتا إلى أن ذلك كان من الممكن أن يؤدي إلى انفجار الشريان في أي وقت ما قد يسبب مضاعفات خطيرة، حيث يعد الحجم الطبيعي لهذه الشرايين أقل من 3 سنتيمتر.

وأشار إلى أن الوزارة وإدارة مستشفيات البشير وفّرت جميع الشبكات الداعمة والأجهزة لإجراء العملية داخل مستشفى الجراحات التخصصية، بوجود فريق طبي متخصص ومؤهل لإجراء هذا النوع من العمليات، ما يوفر على وزارة الصحة ويقلل من التحويلات إلى مستشفيات ليست تابعة لها.

وبين النشواتي أن العملية أجريت للمريض وهو تحت التخدير "البنج" الموضعي، لعدم الحاجة للبنج العام للحالة، مؤكدا أن حالة المريض جيدة جدا، وبعد 3 ساعات من العملية يستطيع المشي، والخروج من المستشفى.



وشارك في إجراء العملية الجراحية إلى جانب الدكتور النشواتي فريقه الخاص بجراحة الأوعية الدموية والقسطرة، ومنهم اختصاصي الجراحة العامة الدكتور محمد السراحنة، ومقيم الجراحة العامة الدكتور محمد ارشيدات، والتخدير والعناية الحثيثة الدكتور أنس أبو لبن، والممرض القانوني (قسطرة) محمد الربابعة، والممرض (المشارك) وجدي عبد الفتاح. يذكر أن تكلفة إجراء هذا النوع من العمليات قد تصل إلى أكثر من 20 ألف دينار.







