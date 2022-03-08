الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك يعزي عشيرة المجالي

بايدن سيعلن حظر النفط الروسي

وزير العمل: نعمل على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ضمن بيئة عمل لائقة وآمنة

الأرصاد: منخفض غير اعتيادي يؤثر على الاردن غداً

سقوف سعرية للزيوت النباتية - اسعار

الملك يؤكد دور الملكية الأردنية في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية

ارتفاع اليورو وتراجع الدولار

وفاة واصابة بحادث تدهور مركبة في جرش

"حماية الصحفيين": الاحتجاز بسبب شكاوى قضائية انتهاك لحقوق الصحفيين

المعايطة: التعديلات الدستورية عززت دور المرأة بالمجتمع

الثلاثاء، 08-03-2022 03:31 م

اجراء أولى عمليات علاج " شريان أم الدم الأبهري " في البشير

1-26


الوكيل الإخباري - أجرى مستشفى الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير، أولى عمليات علاج شريان "أم الدم الأبهري" بوضع شبكات داعمة دون تدخل جراحي، بواسطة القسطرة وتحت البنج الموضعي.

وقال اختصاصي جراحة وقسطرة الأوعية الدموية في المستشفى الدكتور فراس النشواتي، اليوم الثلاثاء، إن العملية تعد الأولى من نوعها في مستشفيات وزارة الصحة، وأنها أجريت خلال 45 دقيقة، وهو وقت قياسي مقارنة مع عمليات جراحية كانت تجرى لنفس الحالات وتستمر لنحو 5 ساعات، موضحا أن القسطرة لها مضاعفات قليلة جدا للمريض مقارنة بالتدخل الجراحي.

اضافة اعلان

 

وأوضح النشواتي أن المريض كان يعاني من توسع في الشريان يزيد على 5.5 سنتيمتر، لافتا إلى أن ذلك كان من الممكن أن يؤدي إلى انفجار الشريان في أي وقت ما قد يسبب مضاعفات خطيرة، حيث يعد الحجم الطبيعي لهذه الشرايين أقل من 3 سنتيمتر.

 

وأشار إلى أن الوزارة وإدارة مستشفيات البشير وفّرت جميع الشبكات الداعمة والأجهزة لإجراء العملية داخل مستشفى الجراحات التخصصية، بوجود فريق طبي متخصص ومؤهل لإجراء هذا النوع من العمليات، ما يوفر على وزارة الصحة ويقلل من التحويلات إلى مستشفيات ليست تابعة لها.

 

وبين النشواتي أن العملية أجريت للمريض وهو تحت التخدير "البنج" الموضعي، لعدم الحاجة للبنج العام للحالة، مؤكدا أن حالة المريض جيدة جدا، وبعد 3 ساعات من العملية يستطيع المشي، والخروج من المستشفى.

وشارك في إجراء العملية الجراحية إلى جانب الدكتور النشواتي فريقه الخاص بجراحة الأوعية الدموية والقسطرة، ومنهم اختصاصي الجراحة العامة الدكتور محمد السراحنة، ومقيم الجراحة العامة الدكتور محمد ارشيدات، والتخدير والعناية الحثيثة الدكتور أنس أبو لبن، والممرض القانوني (قسطرة) محمد الربابعة، والممرض (المشارك) وجدي عبد الفتاح. يذكر أن تكلفة إجراء هذا النوع من العمليات قد تصل إلى أكثر من 20 ألف دينار. 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202127173924383885875

الملك يعزي عشيرة المجالي

8261d634-144c-4eba-ba0a-16c834679f5b

وزير العمل: نعمل على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ضمن بيئة عمل لائقة وآمنة

32_5_1

سقوف سعرية للزيوت النباتية - اسعار

ypi8kcjf

بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة مؤتة والمؤسسات الليبية

33-1-1736x1157

الملك يؤكد دور الملكية الأردنية في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية

b4298dbc-احتجاز-تعبيرية

"حماية الصحفيين": الاحتجاز بسبب شكاوى قضائية انتهاك لحقوق الصحفيين

أخبار متعلقة
620215212443475305978

أكثر من 18 ألف و800 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 25 وفاة في الأردن الجمعة

22022320422421908019

الصحة تعلن مراكز فحص كورونا العاملة طيلة أيام الأسبوع "عدا الجمعة" - أسماء

M63A0712 - Copy

الصحة تبدأ العمل بنظام الحوسبة في عيادات مركز صحي إصلاح وتأهيل سواقة

0L5A1599 - Copy

إصابات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في الأردن وتتجاوز حاجز الـ 177 الفاً

1641054400914

قائمة بأسماء مراكز التطعيم في محافظات المملكة الخميس

61b5c7704c59b77aac0eade5

انخفاض طفيف في إصابات كورونا اليومية والحالات النشطة تتجاوز 177 ألف - تفاصيل