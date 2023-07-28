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الجمعة، 28-07-2023 06:51 م

اختتام أعمال مشروع تمكين الشباب الحزبي التنموي

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الوكيل الاخباري - اختتمت أمس الخميس أعمال مشروع تمكين الشباب الحزبي التنموي، والذي نفذه معهد السياسة والمجتمع بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

ووفق بيان صادر عن المعهد اليوم الجمعة، فقد استهدف المشروع شباب وشابات من أعضاء الأحزاب في مجالس الإدارة المحلية، حيث ركزت التدريبات التي تلقاها المشاركون على فلسفة الحكم المحلي وأهمية العمل البلدي للأحزاب، واستعراض للممارسات الإيجابية للأحزاب في البلديات .

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