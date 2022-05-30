اختتام أنشطة حملة الحق في العدالة لعام 2022 في الأردن

الوكيل الإخباري - عقد مركز مآل للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية ومنظمة أكشن إيد المنطقة العربية، أمس ورشة عمل ختامية لأنشطة حملة الحق في العدالة لعام 2022 في الأردن، التي استمرت لمدة ثلاث سنوات، واشتملت على تنفيذ الحملة الوطنية لأماكن عمل خالية من العنف والتحرش "نحو بيئة عمل آمنة".

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وتأتي هذه الحملة، بحسب بيان صحافي صادر عنها اليوم، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ودعما للجهود الحكومية سيما وزارة العمل، في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وتوفير بيئة عمل آمنة لها، وتعزيز بيئة عمل داعمة لانخراط النساء في سوق العمل، وهي ضمن الحملة العالمية "الحق في العدالة" التي اطلقتها المنظمة في عدة بلدان، بهدف توثيق ومعالجة العجز للمساهمة بالقضاء على التحرش والعنف ضد المرأة في مكان العمل من خلال استكشاف الحقائق الأساسية وفرص التغيير.



واستعرضت مديرة مركز مآل د. رنده الخالدي، ما تم إنجازه بالحملة خلال السنوات السابقة، من استكشاف مواطن قصور العدالة المبنية من خلال الأدلة التي تم جمعها عبر دراسة جرى إعدادها، إلى جانب رفع الوعي باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (190)، وتوصيتها من خلال عدة أنشطة عديدة، شاركت بها وزارة العمل، وعدد من الشركات والنقابات العمالية. مشيرًة إلى أن الأردن يشهد تحولا اجتماعيا واقتصاديا، ولا تزال ثمة تحديات تواجه النساء والفتيات بشأن قصور العدالة في مجال العنف ضد النساء والفتيات ولكن الفرصة قائمة لتحسين حماية النساء والوصول الى العدالة وغيرها من الحقوق الأساسية كالحق بالعمل اللائق.



وتضمنت الورشة، جلسة أدارها مدير التدريب في المركز محمود سمحان، تضمنت نقاشا موسعا مع الحضور حول التوصيات والمقترحات، بشأن استمرارية الحملة وضرورة استكمال الجهود الرامية لتطوير القوانين الناظمة للعمل وتعديلها بهدف الحد من العنف والتحرش ضمن بيئة العمل، وتعزيز الصلاحيات الممنوحة لمفتشي العمل بموجب القانون، وأهمية مصادقة الحكومة على الاتفاقية الدولية (190) بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.



فيما قدمت منسقة الاتصالات والحملة في منظمة اكشن ايد - المنطقة العربية، سابين أبي عاد، عرضا حول أوجه الشراكة مع المركز والجهودَ المبذولة لإطلاق نظام التعليم الالكتروني حول الاتفاقية والتوصية رقم (206)، تخلله شرح عن النظام وكيفية الدخول الى المنصة التعليمية المجانية والحصول على شهادة مشاركة.



بدورها، مديرة برنامج حقوق المرأة من منظمة اكشن ايد - المنطقة العربية، كريستين الشواقفة تطرقت إلى الخطة المستقبلية بشأن المشروع الجديد "رحلة إنشاء علامة صديقة للمرأة لمنع العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة في الأردن"، والذي سيتم العمل عليه من بداية شهر حزيران مع الشركاء ( مركز مآل مركز الحياة – راصد)، واصفة المشروع بـ "النوعي" .



من جهتهم، أكد المشاركون والمشاركات في الورشة على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للنساء والفتيات تكون خالية من جميع أشكال العنف والتمييز ضدها، وتكثيف العمل من أجل النهوض بواقع المرأة العاملة وتعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة لمتطلباتها، وأهمية خلق ثقافة مجتمعية داعمة للمرأة وحقوقها؛ الأمر الذي يعزز مشاركة النساء على الصعيد الوطني، ويسهم في زيادة الإنتاجية والارتقاء بالاقتصاد الوطني.

