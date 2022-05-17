اتفاقية لتهيئة أول منصة للقراءة التفاعلية في المنطقة العربية

الوكيل الإخباري - وقَّع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع "جبل عمَّان ناشرون"، المالك لـ "منصَّة كتبي للقراءة التفاعليَّة"، بهدف تحويل عدد من المصنفات الأدبية المتاحة على المنصة بأشكال ميسرة للطلبة ذوي الإعاقة واستخدامها في الأغراض الثقافية والتعليمية لهم، لتصبح بذلك "منصة كتبي" المنصَّة الدامجة الأولى من نوعها للقراءة التفاعلية الدامجة في المنطقة العربية.



وقد وقَّع المذكرة عن المجلس كبير الأمناء رئيس المجلس سمو الأمير مرعد بن رعد، وعن "جبل عمان ناشرون" سنان صويص.



و بموجب المذكرة سيعمل المجلس على تقديم الدعم الفني لتهيئة "منصة كتبي" على نظامي الأندرويد والـ( ios ) لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدامها والاستفادة منها، وتوضيح كيفية استخدامها من خلال فيديو توعوي يستهدف الأشخاص ذوي ذوي الإعاقة، الى جانب تقديم الدعم الفني لتضمين لغة الإشارة لـ (30) قصة مطروحة على المنصة في المرحلة الحالية.



وتضمن الإتفاق بين الطرفين تدريب الكوادر القائمة على المنصة على إتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة الى عقد ورشة عمل توعوية للكتاب المتعاقدين مع المنصة تتضمن كيفية تناول قضايا الإعاقة ضمن النهج الحقوقي.



كما تهدف المذكرة الى تهيئة كافة القصص الورقية والالكترونية التي سوف يتم نشرها خلال مدة نفاذ أحكام المذكرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها والاستفادة من محتواها، بالإضافة الى تمكين أربعة آلاف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة من الوصول الى خدمات "منصة كتبي"، وذلك عن طريق تقديم أربعة ألاف حساب مجاني لهم في مدارس حكومية دامجة مختارة في أقاليم المملكة الثلاث.



"وعن أهمية مذكرة التفاهم، أكد سمو الأمير أنه فخور بهذا الإنجاز، لما من شأنه المساهمة بالنهوض بواقع التعليم في الأردن، مشيرًا الى أن الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون تحديًا حقيقيا في مجال التعليم في الأردن، وأن من شأن هذه المبادرات أن تساهم في دعم تعليم الطلبة ذوي الإعاقة والاستفادة من التطبيقات الإلكترونية في توفير متطلبات تعليمهم."



وأعرب السيد صويص خلال الجلسة عن سروره بهذا التعاون قائلًا: "نحن متحمسون لهذه الخطوة، ونشكر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على اتخاذها، ونثق بأنها تجسيد مثالي لإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، لا سيما تطبيقات القراءة التفاعلية".



وأضاف قائلًا: "نحن نسعى دومًا إلى إيصال المعرفة للجميع بغض النظر عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم. وأمل صويص أن يرتفع مستوى الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصولاً الى دمجهم في مختلف القطاعات التعليمية والاجتماعية.



من الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسعى منذ تأسيسه إلى إقامة شراكات تؤدي إلى دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة، وقد ازداد زخم مثل هذه الشراكات واتفاقيات التعاون منذ صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017م، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، كما تجدر الإشارة الى أن جبل عمان ناشرون هي دار نشر أردنية وصانعة محتوى تسعى لتعزيز المحتوى العربي في الأردن والمنطقة والعالم، إضافة إلى كونها مالكة منصة "كتبي" للقراءة التفاعلية والتي تضم كتبًا وقصصًا بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية)، ومستخدمة حاليًّا في أكثر من 20 دولة.

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