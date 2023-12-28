اختتام اعمال المؤتمر الاردني الدولي الاول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي

الوكيل الاخباري - اوصى المشاركون في المؤتمر الاردني الدولي الاول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي، بتشجيع المؤسسات التعليمية والجامعات على البحث والنشر في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.

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ودعا هؤلاء في ختام اعمال المؤتمر اليوم الخميس بمجمع اللغة العربية في عمان الى تطوير الأدوات والبرمجيات التكنولوجية المستخدمة في معالجة اللغة العربية بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبما يساهم في تطوير حلول فعّالة لتحسين فهم واستخدام اللغة.