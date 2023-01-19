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الخميس، 19-01-2023 03:42 م

اختتام دورة "انترنت الأشياء" في أمانة عمان

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الوكيل الإخباري - اختتمت أمانة عمان، اليوم الخميس، دورة انترنت الأشياء التي عقدتها دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية في محطة الأميرة إيمان للمعرفة، ضمن سلسلة دورات التكنولوجيا الحديثة.

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وتناولت الدورة محاور حديثة ومتخصصة في تاريخ وتطور تقنية إنترنت الأشياء ، ومبادئ انترنت الأشياء والنظام الأساسي المكون لها وأثرها على تطور الأعمال وعلى مجالات الحياة والصناعة.


كما بحثت الدورة المتطلبات والمكونات الحقيقية لحالات متعددة من استخدام إنترنت الأشياء، وخصوصية التحديات المرافقة لهذه التكنولوجيا، واعتماد انترنت الاشياء في مجالات متعددة أخرى.


وقال رئيس قسم محطات المعرفة عميد مسعود، إن الدورة شارك بها 23 موظفا حسب من اجتياز الاختبار القبلي للدورة، حيث أن التدريب استمر ثلاثة أيام وتم عقد الاختبار الرسمي في نهاية الدورة التدريبية وبنسبة نجاح 76 بالمئة.


بدوره، بين المدير التنفيذي للموارد البشرية حاتم الحنيطي أن خطة التدريب الحديثة في مديرية الموارد البشرية أولت اهتماها بالدورات التي تواكب الحداثة والتطور من خلال محطات المعرفة.


ووفقاً لمدير دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية المهندس فراس الحسامي، سيتم تباعا الإعلان عن موعد دورات متخصصة في تقنيات المعلومات، منها البيانات الضخمة، والحوسبة الصناعية، وسلسلة الكتل، والثورة الصناعية الرابعة.

 




 

 


 

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