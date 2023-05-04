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الخميس، 04-05-2023 08:46 م

اختتام دورة حول توثيق البيانات الزراعية

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الوكيل الاخباري - اختتم المركز الوطني للبحوث الزراعية والشبكة الإسلامية دورة متقدمة حول توثيق البيانات الزراعية وتحليلها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والرقمنة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بحضور المدير التنفيذي للشبكة الدكتور مروان الرقاد، ومدير التدريب في ألإرشاد الزراعي المهندس صيتان السرحان.

وأكد مدير عام المركز الوطني الدكتور نزار حداد خلال رعايته حفل تخرج المشاركين بالدورة، إن المركز الوطني يسعى لنقل التكنولوجيا الحديثة للمرشدين الزراعيين بهدف نقلها للمزارعين والمهندسين الجدد من خلال تمكين وبناء قدرات المرشدين ليصبحوا نواه لنقل التكنولوجيا في مناطق عملهم المختلفة . 

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