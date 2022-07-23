اختتام فعاليات الأسبوع الأول لمعسكرات الحسين للعمل والبناء في العقبة

الوكيل الإخباري- اختتم في مدينة العقبة، اليوم السبت، الأسبوع الأول من معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي والتي تم تنفيذها في المراكز الشبابية في مناطق العقبة والقويرة والريشة.

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وبينت رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام في مديرية شباب العقبة إسلام الحطيبات أن فعاليات المعسكرات ركزت على ترسيخ أسس المشاركة والتأثير في المجتمع بالإضافة لتطوير المهارات المعرفية والعملية للشباب التي تمكنهم من النهوض برسالتهم في البناء والتنمية والمشاركة في تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.



وأشارت إلى أن عنوان الأسبوع من المعسكرات حمل شعار "عطاء وانتماء"، مؤكدة أهمية معسكرات الحسين للعمل والبناء في استثمار أوقات فراغ الشباب المشاركين في العطلة الصيفية، وتعزيز مهاراتهم وإبداعاتهم المختلفة وتمكينهم من التفاعل مع تغيرات العصر، ومواكبة متطلباته بأساليب غير تقليدية وإكسابهم مزيدا من المهارات والمعارف الجديدة.



وقالت إن فعاليات المعسكرات تهدف إلى تعزيز مفاهيم الاعتدال والتسامح وترسيخ ثقافة الحوار وتقبل الآخر من خلال أنشطة وتدريبات تساعد على تحقيق مفاهيم التماسك المجتمعي ومنها بناء التقبّل، والتعاون، وضمان الدمج، وتطوير الاحترام، وتحمل المسؤولية، وبناء الثقة.