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الإثنين، 21-11-2022 07:39 م

اختتام فعاليات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي

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  الوكيل الاخباري - أوصى المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي في ختام فعالياته، اليوم الاثنين، بضرورة التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ورئيس المنتدى، الدكتور فوزي الحموري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن المنتدى الذي أطلق برعاية ملكية سامية، خرج بعدة توصيات منها ضرورة دعم الاختصاصات الطبية التي تميزت بها المملكة؛ للمحافظة على مكانة الأردن كمركز إقليمي للعلاج، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تنافسيه المملكة، والتوسع في تطبيق الاعتمادية المحلية والدولية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

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