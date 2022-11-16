الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مقتل 6 عراقيين وإصابة 16 آخرين جرّاء انفجار في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الأربعاء، 16-11-2022 09:52 م

ورشة حول منصة تكنولوجيا المعلومات المتوسطية للتراث الثقافي لليونسكو

4


الوكيل الاخباري - افتتح مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، مندوبًا عن وزير السياحة والآثار، في مقر الدائرة، اليوم الاربعاء، ورشة عمل لمجموعة الدعم المحلي لمشروع منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لليونيسكو.

جاء ذلك بحضور، مدير الجمعية الأردنية للبحث العلمي وريادة الأعمال الدكتور رضا الشبلي، ومدير المشروع من الجمعية الأردنية للبحث العلمي وريادة الأعمال الدكتور طلال العكشة، ومدير المكتب الاقليمي لهيئة الإدارة المشتركة في العقبة الدكتور عصمت كرادشة، والشريفة نوفة بنت ناصر، ومدير متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720229134630333937683

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

1668704054571

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

eee

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

w

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مبنى رئاسة الوزراء

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

10202221162358331553535

زراعة كفرنجة تنفذ حملات لتنظيف قنوات الري

أخبار متعلقة
الأمن العام

220 ألف مركبة خضعت للفحص الفني (الحملة الشتوية ) منذ إطلاقها

1120228235732706378618

آل البيت تبحث ريادة الأعمال مع جامعة ليدز وتدريب خريجيها مع المفرق التنموية

620212395815170847691

ورشة في قلعة عجلون حول تطبيقات التكنولوجيا والسياحة المستدامة

9202223233949687766916

ورشة عمل حول التنمية السياحية المستدامة في موقع أم قيس الأثري

w

العقبة تستقبل 20% من سياحة البواخر في العالم

99

الأردن يشارك بمعرض سوق السفر العالمي في لندن