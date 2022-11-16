ورشة حول منصة تكنولوجيا المعلومات المتوسطية للتراث الثقافي لليونسكو

الوكيل الاخباري - افتتح مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، مندوبًا عن وزير السياحة والآثار، في مقر الدائرة، اليوم الاربعاء، ورشة عمل لمجموعة الدعم المحلي لمشروع منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لليونيسكو.



جاء ذلك بحضور، مدير الجمعية الأردنية للبحث العلمي وريادة الأعمال الدكتور رضا الشبلي، ومدير المشروع من الجمعية الأردنية للبحث العلمي وريادة الأعمال الدكتور طلال العكشة، ومدير المكتب الاقليمي لهيئة الإدارة المشتركة في العقبة الدكتور عصمت كرادشة، والشريفة نوفة بنت ناصر، ومدير متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين.

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