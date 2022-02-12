اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

الوكيل الاخباري - ركز مؤتمر المساءلة لأجل التغيير في ختام فعالياته على طرح مقاربة مجتمعية جديدة، تتناول الجمع بين نهج المساءلة الاجتماعية من جهة وقطاع التعليم من جهة اخرى، ما يعد حسب رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الملكة زين الشرف للتنمية الدكتورة أريج تليلان، إضافة نوعية لجهود تعزيز شراكة المواطنين ووزارة التربية والتعليم لتحسين جودة التعليم، في ظل تحديات جائحة كورونا.



وقال العين نضال القطامين مندوبا عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في رعاية اختتام المؤتمر، اليوم السبت، إن فكرة المساءلة من أجل التغيير هي فكرة جديدة على مستوى المملكة والوطن العربي، ويسجل لجمعية الملكة زين الشرف السبق في تنفيذ هذا المشروع الذي نفذته بدعم الشركاء-الأردن ضمن مشروع تعزيز التعليم الشامل في المجتمعات المضيفة في الأردن من خلال عمليات المساءلة الاجتماعية، والممول من البنك الدولي والشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية.

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