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السبت، 27-05-2023 01:19 م

اختتام فعاليات ملتقى العقبة للخط العربي والزخرفة الإسلامية

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الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم السبت، فعاليات ملتقى العقبة للخط العربي والزخرفة 2023 الذي نظمته مديرية ثقافة العقبة وجمعية أمواج للثقافة والفنون تحت عنوان" دورة الخطاط المرحوم حامد الآمدي" ، وبدعم من شركة واحة أيلة، وبمشاركة 40 خطاطا ومزخرفا يمثلون 14 دولة عربية وإسلامية.

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وتضمن الملتقى عرضا للوحات المشاركين وورشات تدريبية في الخط العربي لأبناء المجتمع المحلي في العقبة، ومحاضرات متخصصة حول أنواع الخطوط والزخرفة الإسلامية.


واحتضنت شركة واحة أيلة فعاليات الملتقى دعماً للأنشطة الثقافية في العقبة وبما يسهم في إبرازها على خارطة الملتقيات المعنية بالفنون والخط العربي على مستوى المنطقة.


وقال المدير التنفيذي لشركة أيلة المهندس سهل دودين في تصريح صحفي إن أيلة تدعم جهود المؤسسات الرامية لتعزيز موقع العقبة على خريطة الملتقيات الفنية والثقافية، وتشجيع السياحة الثقافية والاستثمار في المواهب المحلية ما يعزز المسؤولية الاجتماعية.


من جهته، قال مدير مديرية ثقافة محافظة العقبة طارق البدور إن المشاركة الواسعة من 14 دولة عربية وإسلامية وعشرات المهتمين في فنون الخط والزخرفة في هذا الحدث البارز يروّج لإمكانات العقبة السياحية والثقافية والفنية.


وحلّ ضيف الشرف للملتقى مدير عام مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (ارسيكا) في منظمة التعاون الإسلامي؛ السفير محمود ارول قليج، إضافة إلى حضور عدد من الدبلوماسيين والمهتمين بالخط العربي والزخرفة من داخل المملكة وخارجها.


وضم الملتقى معرضاً مكوناً من 60 لوحة لخطاطين ومزخرفين أردنيين وعرب ومن دول إسلامية، إضافة إلى محاضرات عن أهمية الخط والفنون الإسلامية، وورشات للخط العربي لأبناء المجتمع المحلي.


 




 

 


 

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