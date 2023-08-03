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الخميس، 03-08-2023 05:09 م

اختتام مؤتمر التخطيط الأولي لتمرين الأسد المتأهب 2024

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - اختتمت في فندق الشيراتون – عمان، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر التخطيط الأولي لتمرين الأسد المتأهب 2024، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية وضباط من الدول الشقيقة والصديقة التي ستشارك في التمرين.

وهدف التخطيط الأولي للمؤتمر إلى تأكيد الإطار العام وأهداف التمرين الذي سيعقد خلال الفترة (12 – 23) أيار المقبل، إضافةً إلى التركيز على المواءمة العملياتية بين القوات المشاركة فيه، وتحقيق التأثير المشترك بين كافة المكونات البرية والبحرية والجوية، والأمن السيبراني، وبيئة المعلومات، كما خلص المؤتمر إلى أهمية التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات.

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