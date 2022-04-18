ارتفاع إيرادات الملكية الأردنية 49 مليونا بالربع الأول

الوكيل الإخباري - ارتفعت إيرادات المسافرين عبر الخطوط الجوية الملكية الأردنية 49 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وأظهرت البيانات المالية للملكية الأردنية تحسنا واضحا في الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بواقع 226 بالمئة.



وارتفع عدد المسافرين في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 364% ليصل إلى 577 ألف مسافر في نهاية الربع الأول من العام 2022 مقارنة بنحو 124 ألفا للفترة نفسها من العام السابق.

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كما ارتفع عدد مرات الإقلاع بنسبة 194% ليصل إلى 6115 رحلة في الربع الأول من العام 2022، مقارنة بـ 2081 رحلة في الربع الأول من العام 2021.