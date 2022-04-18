الإثنين 18-04-2022
الوكيل الاخباري

الطيران المصري يعود إلى ليبيا بعد توقف 8 سنوات

بعد قرار السعودية.. سيدات من الأردن ذهبن للعمرة دون محرم

المواصفات: ضبط 1700 قطعة من المنتجات المخالفة منذ بداية رمضان

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون حقوق الطفل

السوق المركزي يحدد أسعار الخضار والفواكه – تفاصيل

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير لمساعدتها

زيادة حوافز موظفين في وزارة الصحة - تفاصيل

الملك والسيسي يؤكدان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين 90 والديزل عالمياً

الضمان: رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخميس

الإثنين، 18-04-2022 04:39 م

ارتفاع إيرادات الملكية الأردنية 49 مليونا بالربع الأول

624ebd6d492d4 (1)


الوكيل الإخباري - ارتفعت إيرادات المسافرين عبر الخطوط الجوية الملكية الأردنية 49 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأظهرت البيانات المالية للملكية الأردنية تحسنا واضحا في الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بواقع 226 بالمئة.

وارتفع عدد المسافرين في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 364% ليصل إلى 577 ألف مسافر في نهاية الربع الأول من العام 2022 مقارنة بنحو 124 ألفا للفترة نفسها من العام السابق.

اضافة اعلان


كما ارتفع عدد مرات الإقلاع بنسبة 194% ليصل إلى 6115 رحلة في الربع الأول من العام 2022، مقارنة بـ 2081 رحلة في الربع الأول من العام 2021.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (29)

الجازي: لا مخالفات تستوجب إحالتها لمكافحة الفساد في آذار

1_77

الملك للأوروبيين: التصعيد الإسرائيلي في القدس يقوض السلام

image (28)

الملك يؤكد ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس

image

بعد قرار السعودية.. سيدات من الأردن ذهبن للعمرة دون محرم

5f8552d2-a045-4367-b936-b4220e4e104b

المواصفات: ضبط 1700 قطعة من المنتجات المخالفة منذ بداية رمضان

69303e34-whatsapp-image-2022-04-18-at-11.59.18-am

مركز زها الثقافي يقيم 51 إفطاراً لـ1546 طفلا منذ بداية رمضان

أخبار متعلقة
0L5A4669

14 ألف استفسار عبر موقع المستقلة للانتخاب

WhatsApp Image 2022-03-20 at 1.16.06 AM

الشمالي: لن نرفع أسعار الخبز مهما ارتفع سعر القمح

52021211900461725387

المركزي: تعطيل البنوك الثلاثاء المقبل

61f8bcf799820

15 % من منشورات مترشحي رئاسة البلديات الكبرى مرتبطة بالبرامج الانتخابية

M63A0610 - Copy

الأوقاف: بدء العمل بتعليمات نادي الطفل القرآني

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

الصناعة والتجارة تدعو للتبليغ عند التعرّض لانتهاك الحقوق