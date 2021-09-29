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الأربعاء، 29-09-2021 09:23 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و397 حالة حتى صباح الاربعاء.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و703 اشخاص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 حالات وفاة أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 821 ألفاً و840 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 798 ألفا و740 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 233 مليوناً و569 الفا و801 حالة، شفي منها 210 ملايين و390 ألفا و914 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و779 ألفا و109 اشخاص حول العالم.

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