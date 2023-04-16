شركات التمويل الأصغر: لا قرار حتى الآن بتأجيل أقساط قروض شهر نيسان

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن ( تنمية) التي يضمن لها 9 شركات، إنه حتى اليوم لا يوجد أي قرار حول تأجيل أقساط المقترضين من شركات التمويل الأصغر لشهر نيسان الحالي.



وبينت الشبكة لـ" الوكيل الاخباري" أنها ملتزمة بقرار البنك المركزي حيال أي قرار يخص التأجيل من عدمه، منوهة إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد أي تأجيل للاقساط.



ويطالب الشارع الاردني بتأجيل أقساط قروض شهر نيسان لتزامنه مع عيد الفطر المبارك.

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وكان قد وقع عدد من النواب مذكرة تطال البنك المركزي بإصدار قرار تأجيل الأقساط للتخفيف على المواطنين ومراعاة أوضاعهم المالية.

يذكر أن عدد المقترضين النشطين في كل أرجاء المملكة من شركات التمويل الأصغر بلغ ( 450.571) مقترضاً حتى نهاية الربع الرابع من العام الماضي.