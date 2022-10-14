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الجمعة، 14-10-2022 01:51 م

ارتفاع الدين العام 1.37 مليار دينار في 2022

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الوكيل الاخباري- ارتفع إجمالي الدين العام منذ بداية السنة الحالية وحتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، إلى نحو 1.371 مليار دينار بحسب بيانات لوزارة المالية نشرت الجمعة.اضافة اعلان


وأظهرت البيانات أن "إجمالي الدين العام ارتفع خلال شهر تموز/يوليو مقارنة بشهر حزيران/يونيو من العام الحالي بنحو 614 مليون دينار".

وأشارت إلى أن إجمالي الدين العام للأردن ارتفع إلى 37.137 مليار دينار حتى نهاية تموز/يوليو من العام الحالي، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

ووفقا للأرقام، فإن إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 112.1% حتى نهاية تموز/يوليو.

وأوضحت البيانات أن حجم الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية تموز/يوليو إلى نحو 7.388 مليار دينار.

 




 

 


 

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