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السبت، 28-01-2023 07:19 ص

انخفاض سعر البندورة في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 5083.639 طن، توزعت على 2983.324 طن خضار،1844.932 طن فواكه، و 255.384 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 406.560 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 30 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :



 




 

 


 

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