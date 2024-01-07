حماية المستهلك تطالب بتخفيض التصدير لبعض الخضروات

الوكيل الإخباري - طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، تخفيض الكميات التي يتم تصديرها لبعض أنواع الخضار، لحاجة السوق المحلي لها، خاصة وأن أسعارها بدأت بالارتفاع وهي سلع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

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وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان اليوم الأحد، إن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار مثل البندورة والخيار والبصل الأحمر والفلفل الأخضر بجميع أنواعه، نتيجة لعمليات التصدير التي تمت خلال الفترة الماضية، بالرغم من حاجة السوق المحلي لها، خاصة وأنها سلع أساسية تحتاجها الأسر بشكل يومي.



وطالب بتكثيف الرقابة وضبط عمليات البيع التي تتم بطرق غير رسمية، وبالتالي تكبيد خزينة الدولة خسائر مالية تذهب لغير مستحقيها من الرسوم المفروضة عليها.



ودعا المواطنين إلى التقنين من شراء هذه السلع والاكتفاء بشراء ما يحتاجونه لفترة قصيرة، خاصة أنها سريعة التلف ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة، كما أن الشراء بكميات كبيرة سيزيد من الطلب على حساب الكميات المعروضة، وبالتالي ارتفاع أسعارها.