%3.71 معدل التضخم في الأردن حتى نهاية نيسان الماضي

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من عام 2023 ليصل إلى 109.09 مقابل 105.99 لنفس الشهر من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.93%.

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وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الإيجارات بنسبة 5.17%، النقل بنسبة 3.56%، الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 9.19%، الصحة بنسبة 6.22% والثقافة والترفيه بنسبة 9.55%.



وعلى المستوى التراكمي بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 108.47 مقابل 104.58 لنفس الفترة من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.71%.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 23.33%، الإيجارات بنسبة 5.17%، النقل بنسبة 3.32%، الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 8.84%، والصحة بنسبة 6.58%.