الأربعاء 16-03-2022
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ارتفاع كبير على سعر الخيار اليوم في السوق المركزي

الأربعاء، 16-03-2022 09:19 ص

ارتفاع كبير على سعر الخيار اليوم في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 2636.513 طن، توزعت على 1612.894 طن خضار، 679.599 طن فواكه، و 344.021 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 205.086 طن خضار وفواكه.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 35 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 20 إلى 40 قرش، خيار من 60 إلى 90 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الأربعاء:


 



 




 

 


 

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